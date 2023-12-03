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Квартиры в Municipal Unit of Argos, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
City of Corinth Sinikismos area, floor apartment of 130 sq.m. 2nd floor (detached house - wi…
€250,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Argos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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