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Отели в Municipal Unit of Archea Olympia, Греция

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2 объекта найдено
Отель 1 734 м² в Кладеос, Греция
Отель 1 734 м²
Кладеос, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 734 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница в Древней Олимпии. Гостиница состоит из 4-этажей,располага…
$921,716
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 3 370 м² в Кладеос, Греция
Отель 3 370 м²
Кладеос, Греция
Число комнат 1
Площадь 3 370 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу четырехзвездочная гостиница,расположенная в Древней Олимпии. Гостини…
$2,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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