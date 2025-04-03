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Таунхаусы в Municipal Unit of Apollonioi, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Муниципалитет Лефкада, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Муниципалитет Лефкада, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Renovated Maisonette in the Heart of Lefkada City – Ideal for Residential and Touristic Use …
$302,918
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Apollonioi, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов