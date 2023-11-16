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Земельные участки в Municipal Unit of Apollonioi, Греция

7 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Evgiros, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Evgiros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 23940 кв.м. на Ионических островах. Имеет великолепный …
€850,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Evgiros, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Evgiros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Ионических островах. Продается участок 1…
€255,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Evgiros, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Evgiros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на Ионических островах. На территории с воз…
€650,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Evgiros, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Evgiros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 31000 кв.м. на Ионических островах. На территории с воз…
€1,15 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Athani, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Athani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13650 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море. …
€670,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Athani, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Athani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4200 кв.м. на Ионических островах. На территории с возм…
€160,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Athani, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Athani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5048 кв.м. на Ионических островах. На терр…
€120,000
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