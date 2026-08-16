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Отели в Municipal Unit of Apollonioi, Греция

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1 объект найдено
Отель 840 м² в Lefkada Municipality, Греция
Отель 840 м²
Lefkada Municipality, Греция
Площадь 840 м²
Продается отель площадью 840 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море,…
$2,01 млн
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