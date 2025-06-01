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Виллы в Municipal Unit of Anaktorio, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Вилла
Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается коттедж площадью в 220 кв.м в городе Воница.Коттедж состоит из:Квартиры 40 кв.м на…
$125,403
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Anaktorio, Греция

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