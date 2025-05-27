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Виллы в Municipal Unit of Amfissa, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Delphi Municipality, Греция
Вилла
Delphi Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$170,953
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Вилла в Delphi Municipality, Греция
Вилла
Delphi Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 430 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$250,732
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Amfissa, Греция

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