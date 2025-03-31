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Коттеджи с видом на горы в Municipal Unit of Amfissa, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Виниан, Греция
Коттедж 6 комнат
Виниан, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$156,561
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Amfissa, Греция

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