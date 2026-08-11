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Коттеджи в Municipal Unit of Amfissa, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Delphi Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Delphi Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 430 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$259,756
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Delphi Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Delphi Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$177,106
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Amfissa, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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