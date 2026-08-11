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Отели в Municipal Unit of Amfissa, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 260 м² в Delphi Municipality, Греция
Отель 1 260 м²
Delphi Municipality, Греция
Площадь 1 260 м²
Предлагается на продажу Гостиница 1.260 кв.м в местечке Амфиса. Гостиница состоит из: …
$1,89 млн
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