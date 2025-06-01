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Виллы в Municipal Unit of Amfiklia, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Вилла
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$399,010
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Вилла в Tithroni, Греция
Вилла
Tithroni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 72 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$180,125
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Amfiklia, Греция

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