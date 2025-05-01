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Жильё в Municipal Unit of Alea, Греция

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Дом 2 комнаты
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
ID недвижимость. 58885 - Παυλαίικα, ПРОДАЖА собственности . Жилая площадь ок. 470 м2, - Поку…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Alea, Греция

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