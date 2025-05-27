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Таунхаусы в Municipal Unit of Akrata, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус в Platanos, Греция
Таунхаус
Platanos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$182,350
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Таунхаус 2 комнаты в Platanos, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Platanos, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$180,732
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Akrata, Греция

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