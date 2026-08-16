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Коттеджи в Municipal Unit of Akrata, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 5 спален в Акрата, Греция
Коттедж 5 спален
Акрата, Греция
Количество спален 5
Площадь 272 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 272 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$661,197
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Акрата, Греция
Коттедж 3 спальни
Акрата, Греция
Количество спален 3
Площадь 98 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
$187,733
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Akrata, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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