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Коттеджи в Municipal Unit of Akrata, Греция

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Aigialeia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 183 м²
Этаж 2/1
€480,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Aigialeia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 183 м²
Этаж 2/1
€480,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Akrata, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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