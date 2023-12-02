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Квартиры в Municipal Unit of Akrata, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с furnishings в Municipality of Aigialeia, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipality of Aigialeia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
€98,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни с furnishings в Municipality of Aigialeia, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipality of Aigialeia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
€101,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Akrata, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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