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Земельные участки в Municipal Unit of Agios Ioannis Rentis, Греция

1 объект найдено
Земельные участки в Municipal Unit of Agios Ioannis Rentis, Греция
Земельные участки
Municipal Unit of Agios Ioannis Rentis, Греция
Площадь 550 м²
Ref: 1105 - Piraeus Kokkinia SALE Земля площадью 550 кв.м., Цена: 950.000 € Джордж Костакис …
€950,000
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