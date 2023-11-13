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Отели в Municipal Unit of Agios Athanasios, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 7 комнат с бассейном, с furnishings в Anchialos, Греция
Отель 7 комнат с бассейном, с furnishings
Anchialos, Греция
Комнаты 7
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 480 кв.м на начальной стадии строительства в пригороде Салоники…
€1,20 млн
Realting.com
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