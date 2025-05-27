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Виллы в Municipal Unit of Agioi Theodoroi, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$250,732
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Agioi Theodoroi, Греция

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