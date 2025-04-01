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Таунхаусы с видом на море в Municipal Unit of Agioi Theodoroi, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты с видом на море в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на море
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Продается таунхаус площадью 182 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$357,418
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Agioi Theodoroi, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
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