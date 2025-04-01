Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Agioi Theodoroi
  4. Жилая
  5. Особняк

Особняки в Municipal Unit of Agioi Theodoroi, Греция

Особняк Удалить
Очистить
1 объект найдено
Особняк 4 комнаты в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Особняк 4 комнаты
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Этот отдельно стоящий дом общей площадью 161 м2 на участке 1100 м2 предлагает уникальную воз…
$294,881
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Agioi Theodoroi, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов