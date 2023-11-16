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Земельные участки в Municipal Unit of Agioi Theodoroi, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Айи-Теодори, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Айи-Теодори, Греция
Комнаты 1
Площадь 7 069 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7069 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с во…
€450,000
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