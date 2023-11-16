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Отели в Municipal Unit of Agioi Theodoroi, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 1 комната с видом на море, с видом на город в Айи-Теодори, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на город
Айи-Теодори, Греция
Комнаты 1
Площадь 9 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу отель в городе Агии Теодори - Лутраки - Коринф Агии Теодори находитс…
Цена по запросу
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