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Виллы в Municipal Unit of Afetes, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Каламаки, Греция
Вилла
Каламаки, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 233 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спаль…
$433,211
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Afetes, Греция

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