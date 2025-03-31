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Коттеджи с видом на горы в Municipal Unit of Aegira, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
$172,873
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Aegira, Греция

с видом на море
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