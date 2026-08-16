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Квартиры в Municipal Unit of Aegira, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Egira, Греция
Квартира 1 спальня
Egira, Греция
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Продается квартира площадью 54 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
$94,457
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Egira, Греция
Квартира 1 спальня
Egira, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на четве…
$123,974
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Aegira, Греция

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