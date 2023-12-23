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Квартиры в Municipal Unit of Aegira, Греция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Municipality of Aigialeia, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 54 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
€80,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Aegira, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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