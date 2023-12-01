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Коммерческая недвижимость в Мосхато, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Мосхато, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Мосхато, Греция
Комнаты 1
Площадь 251 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 251 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
€245,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Мосхато, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Мосхато, Греция
Комнаты 1
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу обьект в 4-этажа. На первом этаже расположен магазин 110 кв.м высота…
€680,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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