Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Мосхато
  5. Квартиры

Квартиры в Мосхато, Греция

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Мосхато, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Мосхато, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 73 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€150,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти