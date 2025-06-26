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Виллы в периферийной единице Милос, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Панагия, Греция
Вилла
Панагия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Пер…
$184,808
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Вилла в Кастро, Греция
Вилла
Кастро, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 159 кв.м в регионе Киклады. Коттедж состоит из 3 спальн…
$646,827
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Параметры недвижимости в периферийной единице Милос, Греция

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