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Земельные участки в периферийная единица Милос, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 400000 кв.м. в регионе Киклады. Имеет великолепный вид …
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с furnishings в Фарос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Фарос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13332 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена …
€480,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Серифос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Серифос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7500 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена в…
€1,60 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Milos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Milos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 30000 кв.м. в регионе Киклады. Участок расположен на ос…
€2,50 млн
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