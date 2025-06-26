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Коттеджи с видом на море в периферийной единице Милос, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Панагия, Греция
Коттедж 5 комнат
Панагия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Пер…
$186,005
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Кастро, Греция
Коттедж 5 комнат
Кастро, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 159 кв.м в регионе Киклады. Коттедж состоит из 3 спальн…
$651,016
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в периферийной единице Милос, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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