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Коттеджи в периферийная единица Милос, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Галани, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Галани, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Пер…
€160,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kastro, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kastro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 159 кв.м в регионе Киклады. Коттедж состоит из 3 спальн…
€560,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Милос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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