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Отели в периферийная единица Милос, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Pollonia, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Pollonia, Греция
Комнаты 1
Площадь 326 м²
Количество этажей 1
Гостиница находится на острове Милос, в поселке Зефирияс. Архитектура обьекта выполнена в тр…
€2,00 млн
Realting.com
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