Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Метони

Земельные участки в Метони, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Метони, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5688 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€200,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти