Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Methoni Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Methoni Municipal Unit, Греция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Метони, Греция
Вилла
Метони, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
$490,066
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Methoni Municipal Unit, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти