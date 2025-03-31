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Квартиры с видом на море в Methana, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Methana, Греция
Квартира 2 комнаты
Methana, Греция
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается вид на мо…
$154,474
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Grekodom Development
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов