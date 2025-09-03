Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Месини
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в Месинях, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Месини, Греция
Коттедж 4 комнаты
Месини, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
$1,52 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти