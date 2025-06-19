Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Мессения
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы с видом на море в периферийной единице Мессения, Греция

Каламата
4
Municipality of West Mani
3
Municipal Unit of Lefktro
3
Municipality of Pylos and Nestor
3
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Элайохори, Греция
Вилла 6 комнат
Элайохори, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 484 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
$2,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Какоревма, Греция
Вилла 6 комнат
Какоревма, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
$794,980
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в периферийной единице Мессения, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти