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Виллы в периферийной единице Мессения, Греция

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Каламата
4
Municipality of Pylos and Nestor
3
Вилла Удалить
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8 объектов найдено
Вилла в Пелекито, Греция
Вилла
Пелекито, Греция
Количество спален 5
Площадь 390 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$3,66 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Артемисия, Греция
Вилла
Артемисия, Греция
Количество спален 4
Площадь 484 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
$2,13 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Гиалова, Греция
Вилла 4 комнаты
Гиалова, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Вилла в Гиалове — это воплощение современного комфорта и элегантности, расположенное всего в…
$1,64 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Пелекито, Греция
Вилла
Пелекито, Греция
Количество спален 5
Площадь 303 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 303 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,89 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Пелекито, Греция
Вилла
Пелекито, Греция
Количество спален 5
Площадь 296 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 296 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,89 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Неохори, Греция
Вилла
Неохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 326 м²
Property Code: HPS5517 - Villa FOR SALE in Lefktros Neochori for € 2.800.000 . This 326 sq.…
$3,22 млн
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Вилла 6 комнат в Пилос, Греция
Вилла 6 комнат
Пилос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 200 м²
Количество этажей 2
Olive Garden Villas — панорамная жизнь нового уровня Olive Garden — это камерный проект и…
$1,82 млн
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Вилла 10 комнат в Гиалова, Греция
Вилла 10 комнат
Гиалова, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
σ & тау; & та; & ню; & каппа; & monicron; & Sigma; & мю; & гамма; & йота; & йота; и лямбда; …
$2,71 млн
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Параметры недвижимости в периферийной единице Мессения, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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