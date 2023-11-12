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Виллы в периферийная единица Мессения, Греция

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6 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Корони, Греция
Вилла 4 спальни
Корони, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продажа отдельно стоящего дома, Корони, 310 кв. 3 уровня, 1rst Fu & szlig;этаж, 9 комнат, 1 …
€1,30 млн
Вилла 7 спален в Каламата, Греция
Вилла 7 спален
Каламата, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продажа виллы, Каламата, 460 кв.& Sigma; & epsilon; & omicron; & йота; & каппа; ό & пи; & ep…
€1,20 млн
Вилла 4 спальни в Sotirian, Греция
Вилла 4 спальни
Sotirian, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 186 м²
Количество этажей 1
Villa for sale in Archontiko, Avia of Messinia for 1.700.000€ (Listing No W4105). Another pr…
€1,70 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Нижняя каракуль, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Нижняя каракуль, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 484 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€1,50 млн
Вилла 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Месини, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Месини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
€1,30 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Вромонери, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Вромонери, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 280 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительств…
€525,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Мессения, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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