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Таунхаусы в периферийная единица Мессения, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Кало Неро, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кало Неро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€130,000
Таунхаус 1 спальня с furnishings в Нижняя Верга, Греция
Таунхаус 1 спальня с furnishings
Нижняя Верга, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€250,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Трагана, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Трагана, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€280,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Мессения, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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