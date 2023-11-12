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Дома в периферийная единица Мессения, Греция

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23 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Филиатра, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Филиатра, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€190,000
Дом 2 спальни в Кардамили, Греция
Дом 2 спальни
Кардамили, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продажа мезонета, Лефктро-Кардамили, Агиос Николаос, 120 квадратных метров.& Sigma; & epsilo…
€350,000
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с джакузи, элитную в Романос, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с джакузи, элитную
Романос, Греция
Количество спален 2
Площадь 140 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Glyfada - Golf 140 Sq.m., 2 Bedrooms, 2…
€450,000
Дом 3 спальни в Neohori, Греция
Дом 3 спальни
Neohori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продажа отдельно стоящего дома, Лефктро-Кардамили, Неохори, 120 кв., на участке 530 квадратн…
€400,000
Дом 2 спальни в Stoupa, Греция
Дом 2 спальни
Stoupa, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Продажа отдельно стоящего дома, Лефктро-Кардамили, Стоипа, 156 кв.& Sigma; & epsilon; & omic…
€295,000
Дом 4 спальни в Кардамили, Греция
Дом 4 спальни
Кардамили, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Продажа мезонета, Лефктро-Кардамили, Кардамили, 140 квадратных метров.& Sigma; & epsilon; & …
€600,000
Дом 7 спален в Кардамили, Греция
Дом 7 спален
Кардамили, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
Продажа мезонета, Лефктро-Кардамили, Неохори, 320 квадратных метров.& Sigma; & epsilon; & om…
€550,000
Дом 4 спальни в Месини, Греция
Дом 4 спальни
Месини, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продажа отдельно стоящего дома, Мессини, Агиос Константинос, 200 кв.& Sigma; & epsilon; & om…
€220,000
Дом 3 спальни в Кипарисия, Греция
Дом 3 спальни
Кипарисия, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Продажа виллы, Кипарисия, Терпсифея, 170 кв.& Sigma; & epsilon; & omicron; & йота; & каппа; …
€1,15 млн
Дом 2 спальни в Месини, Греция
Дом 2 спальни
Месини, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается отдельно стоящий дом площадью 156 м2 в прекрасном городе Мессини. Отель расположен…
€170,000
Вилла 4 спальни в Корони, Греция
Вилла 4 спальни
Корони, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продажа отдельно стоящего дома, Корони, 310 кв. 3 уровня, 1rst Fu & szlig;этаж, 9 комнат, 1 …
€1,30 млн
Вилла 7 спален в Каламата, Греция
Вилла 7 спален
Каламата, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продажа виллы, Каламата, 460 кв.& Sigma; & epsilon; & omicron; & йота; & каппа; ό & пи; & ep…
€1,20 млн
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Метони, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Метони, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€430,000
Дом 2 спальни в Каламаки, Греция
Дом 2 спальни
Каламаки, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
In the beautiful area of Gambria, this 140 sq.m home constructed entirely from stone, is for…
€130,000
Вилла 4 спальни в Sotirian, Греция
Вилла 4 спальни
Sotirian, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 186 м²
Количество этажей 1
Villa for sale in Archontiko, Avia of Messinia for 1.700.000€ (Listing No W4105). Another pr…
€1,70 млн
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с бассейном в Романос, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с бассейном
Романос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Glyfada - Golf 310 Sq.m., 4 Bedrooms, 3…
€1,40 млн
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Кало Неро, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кало Неро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€130,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Нижняя каракуль, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Нижняя каракуль, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 484 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€1,50 млн
Таунхаус 1 спальня с furnishings в Нижняя Верга, Греция
Таунхаус 1 спальня с furnishings
Нижняя Верга, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€250,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Месини, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Месини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
€1,30 млн
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Трагана, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Трагана, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€280,000
Коттедж 5 комнат с furnishings в Врузес, Греция
Коттедж 5 комнат с furnishings
Врузес, Греция
Комнаты 5
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 293 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж имеет угловое…
€220,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Вромонери, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Вромонери, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 280 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительств…
€525,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Мессения, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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