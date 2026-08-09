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Дома в периферийной единице Мессения, Греция

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Каламата
6
Municipality of Pylos and Nestor
5
Municipality of West Mani
3
Municipal Unit of Lefktro
3
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19 объектов найдено
Вилла в Пелекито, Греция
Вилла
Пелекито, Греция
Количество спален 5
Площадь 390 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$3,66 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Филиатра, Греция
Коттедж 4 спальни
Филиатра, Греция
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$177,106
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Grekodom Development
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Вилла в Артемисия, Греция
Вилла
Артемисия, Греция
Количество спален 4
Площадь 484 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
$2,13 млн
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Дом 3 спальни в Лаханада, Греция
Дом 3 спальни
Лаханада, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Skouras Real Estate представляет отличную возможность приобрести недавно построенный дом в в…
$568,452
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Вилла 4 комнаты в Гиалова, Греция
Вилла 4 комнаты
Гиалова, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Вилла в Гиалове — это воплощение современного комфорта и элегантности, расположенное всего в…
$1,64 млн
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Вилла в Пелекито, Греция
Вилла
Пелекито, Греция
Количество спален 5
Площадь 303 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 303 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,89 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Пелекито, Греция
Вилла
Пелекито, Греция
Количество спален 5
Площадь 296 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 296 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,89 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Сайдона, Греция
Коттедж 3 спальни
Сайдона, Греция
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 127 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$371,923
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Grekodom Development
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Коттедж в Кипарисия, Греция
Коттедж
Кипарисия, Греция
Площадь 293 м²
Продается 0-этажный коттедж площадью 293 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж имеет углов…
$259,756
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Вилла в Неохори, Греция
Вилла
Неохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 326 м²
Property Code: HPS5517 - Villa FOR SALE in Lefktros Neochori for € 2.800.000 . This 326 sq.…
$3,22 млн
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Коттедж 2 спальни в Rodia, Греция
Коттедж 2 спальни
Rodia, Греция
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
$1,53 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Пилос, Греция
Вилла 6 комнат
Пилос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 200 м²
Количество этажей 2
Olive Garden Villas — панорамная жизнь нового уровня Olive Garden — это камерный проект и…
$1,82 млн
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Коттедж 4 спальни в Арфара, Греция
Коттедж 4 спальни
Арфара, Греция
Количество спален 4
Площадь 155 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 155 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$247,949
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Пелекито, Греция
Коттедж 3 спальни
Пелекито, Греция
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 108 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 3 спальны…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Дом 11 комнат в Пилос, Греция
Дом 11 комнат
Пилос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 4
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Available from our office is a luxurious stone villa located in the wider area of Pylos. Mad…
$1,70 млн
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Дом 8 комнат в Кардамили, Греция
Дом 8 комнат
Кардамили, Греция
Число комнат 8
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продажа мезонета, Лефктро-Кардамили, Агиос Николаос, 120 квадратных метров.& Sigma; & epsilo…
$379,962
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Дом 8 комнат в Месини, Греция
Дом 8 комнат
Месини, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продажа отдельно стоящего дома, Мессини, Агиос Константинос, 200 кв.& Sigma; & epsilon; & om…
$238,833
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Дом 8 комнат в Месини, Греция
Дом 8 комнат
Месини, Греция
Число комнат 8
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
For sale, a 156m2 detached home in the beautiful town of Messini. The property is located in…
$184,553
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Вилла 10 комнат в Гиалова, Греция
Вилла 10 комнат
Гиалова, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
σ & тау; & та; & ню; & каппа; & monicron; & Sigma; & мю; & гамма; & йота; & йота; и лямбда; …
$2,71 млн
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Типы недвижимости в периферийной единице Мессения

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в периферийной единице Мессения, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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