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Коттеджи в периферийной единице Мессения, Греция

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Municipality of Trifylia
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6 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Филиатра, Греция
Коттедж 4 спальни
Филиатра, Греция
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$177,106
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Коттедж 3 спальни в Сайдона, Греция
Коттедж 3 спальни
Сайдона, Греция
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 127 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$371,923
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Коттедж в Кипарисия, Греция
Коттедж
Кипарисия, Греция
Площадь 293 м²
Продается 0-этажный коттедж площадью 293 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж имеет углов…
$259,756
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Grekodom Development
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TekceTekce
Коттедж 2 спальни в Rodia, Греция
Коттедж 2 спальни
Rodia, Греция
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
$1,53 млн
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Коттедж 4 спальни в Арфара, Греция
Коттедж 4 спальни
Арфара, Греция
Количество спален 4
Площадь 155 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 155 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$247,949
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Пелекито, Греция
Коттедж 3 спальни
Пелекито, Греция
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 108 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 3 спальны…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Мессения, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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