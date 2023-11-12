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Отели в периферийная единица Мессения, Греция

коммерческая недвижимость
5
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2 объекта найдено
Отель 1 комната с furnishings в Riglia, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Riglia, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу отель в Агиос Николаос Мани. Отель состоит из трех каменных зданий, …
€650,000
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агалиани, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агалиани, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 2500 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепный…
€3,20 млн
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