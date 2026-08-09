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Отели в периферийной единице Мессения, Греция

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2 объекта найдено
Отель 2 500 м² в Кало Неро, Греция
Отель 2 500 м²
Кало Неро, Греция
Площадь 2 500 м²
Продается отель площадью 2500 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепн…
$3,78 млн
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Отель 1 000 м² в Агрилос, Греция
Отель 1 000 м²
Агрилос, Греция
Площадь 1 000 м²
Продается отель площадью 1000 кв.м на полуострове Пелопоннес. У объекта есть кондиционер, …
$1,48 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Realting.com
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