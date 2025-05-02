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Квартиры с гаражом в периферийной единице Мессения, Греция

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1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Каламата, Греция
Квартира 6 комнат
Каламата, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 5
​Роскошные апартаменты предлагаются на продажу через наше агентство в четырехэтажном здании,…
$619,701
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Параметры недвижимости в периферийной единице Мессения, Греция

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