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Квартиры в периферийной единице Мессения, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Петалиди, Греция
Квартира 3 спальни
Петалиди, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается квартира площадью 110 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на втор…
$330,598
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Глифада, Греция
Квартира 2 спальни
Глифада, Греция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Продается квартира площадью 55 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
$340,175
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 6 комнат в Каламата, Греция
Квартира 6 комнат
Каламата, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 5
​Роскошные апартаменты предлагаются на продажу через наше агентство в четырехэтажном здании,…
$465,097
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Параметры недвижимости в периферийной единице Мессения, Греция

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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