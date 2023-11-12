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Греция
Жилая
периферийная единица Мессения
Жильё в периферийная единица Мессения, Греция
Municipality of Trifylia
8
Municipality of West Mani
6
Municipality of Messini
4
Каламата
4
Месини
3
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24 объекта найдено
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Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Филиатра, Греция
6
2
140 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€190,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Кардамили, Греция
8
2
2
Продажа мезонета, Лефктро-Кардамили, Агиос Николаос, 120 квадратных метров.& Sigma; & epsilo…
€350,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с джакузи, элитную
Романос, Греция
2
140 м²
For Sale -- Residential Maisonette -- Athens South: Glyfada - Golf 140 Sq.m., 2 Bedrooms, 2…
€450,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Neohori, Греция
4
2
120 м²
Продажа отдельно стоящего дома, Лефктро-Кардамили, Неохори, 120 кв., на участке 530 квадратн…
€400,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Stoupa, Греция
5
1
155 м²
Продажа отдельно стоящего дома, Лефктро-Кардамили, Стоипа, 156 кв.& Sigma; & epsilon; & omic…
€295,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Кардамили, Греция
7
3
140 м²
Продажа мезонета, Лефктро-Кардамили, Кардамили, 140 квадратных метров.& Sigma; & epsilon; & …
€600,000
Рекомендовать
Дом 7 спален
Кардамили, Греция
7
6
320 м²
Продажа мезонета, Лефктро-Кардамили, Неохори, 320 квадратных метров.& Sigma; & epsilon; & om…
€550,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Месини, Греция
8
3
200 м²
Продажа отдельно стоящего дома, Мессини, Агиос Константинос, 200 кв.& Sigma; & epsilon; & om…
€220,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Кипарисия, Греция
5
2
170 м²
Продажа виллы, Кипарисия, Терпсифея, 170 кв.& Sigma; & epsilon; & omicron; & йота; & каппа; …
€1,15 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Нижняя каракуль, Греция
5
2
109 м²
Продается квартира, Каламата, 109 квадратных метров., Уровни 1, 2-й этаж, комната 5, спальня…
€420,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Месини, Греция
8
2
1
Продается отдельно стоящий дом площадью 156 м2 в прекрасном городе Мессини. Отель расположен…
€170,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Корони, Греция
9
3
3
Продажа отдельно стоящего дома, Корони, 310 кв. 3 уровня, 1rst Fu & szlig;этаж, 9 комнат, 1 …
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Каламата, Греция
7
6
2
Продажа виллы, Каламата, 460 кв.& Sigma; & epsilon; & omicron; & йота; & каппа; ό & пи; & ep…
€1,20 млн
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Метони, Греция
7
4
160 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€430,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Каламаки, Греция
4
1
In the beautiful area of Gambria, this 140 sq.m home constructed entirely from stone, is for…
€130,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Sotirian, Греция
4
1
186 м²
1
Villa for sale in Archontiko, Avia of Messinia for 1.700.000€ (Listing No W4105). Another pr…
€1,70 млн
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с бассейном
Романос, Греция
4
3
310 м²
For Sale -- Residential Maisonette -- Athens South: Glyfada - Golf 310 Sq.m., 4 Bedrooms, 3…
€1,40 млн
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кало Неро, Греция
4
2
100 м²
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€130,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Нижняя каракуль, Греция
6
2
484 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€1,50 млн
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня с furnishings
Нижняя Верга, Греция
2
1
110 м²
1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€250,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Месини, Греция
4
2
140 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
€1,30 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Трагана, Греция
6
2
155 м²
1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€280,000
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат с furnishings
Врузес, Греция
5
293 м²
2
Продается 0-этажный коттедж площадью 293 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж имеет угловое…
€220,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Вромонери, Греция
5
2
280 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 280 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительств…
€525,000
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Типы недвижимости в периферийная единица Мессения
дома
Параметры недвижимости в периферийная единица Мессения, Греция
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