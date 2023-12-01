Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Месолонгион

Земельные участки в Месолонгион, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Лехена, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Лехена, Греция
Комнаты 1
Площадь 14 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€450,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти