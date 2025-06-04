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Виллы в Melissia Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Penteli, Греция
Вилла
Municipality of Penteli, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$743,797
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Параметры недвижимости в Melissia Municipal Unit, Греция

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