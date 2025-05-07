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Таунхаусы в Melissia Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Penteli, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$442,303
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Melissia Municipal Unit, Греция

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