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Коттеджи в Melissia Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Penteli, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Melissia, traditional stone maisonette in a lush green plot. For lovers of traditional archi…
$371,899
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$678,433
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Melissia Municipal Unit, Греция

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