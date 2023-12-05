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Коттеджи в Мелики, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с furnishings в Prodromos, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Prodromos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
€106,000
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